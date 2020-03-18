Красногорск, , 16:04 — REGNUM Российских военнослужащих защитят от коронавируса. На сегодняшний день Министерство обороны РФ уже приняло целый ряд профилактических мер для нераспространения инфекционного заболевания в армии. Об этом 18 марта сообщили в военном ведомстве.

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Так, в Вооружённых силах РФ сформирован достаточный запас лекарств, препаратов и медицинских масок. Кроме того, во всех медучреждениях ведомства подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории. Так что военнослужащие теперь получат квалифицированную медицинскую помощь даже в случае возможного дефицита, заверили в Минобороны.

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«Ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала», — говорится в сообщении.

Также проводится устный опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зафиксировано 147 случаев заболевания COVID-19. Пять человек выздоровели.