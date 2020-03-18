Москва, 18 марта 2020, 16:02 — REGNUM Депутаты Госдумы и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерены урегулировать вопрос комиссионных, которые взимаются агрегаторами такси с водителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта, соответствующее поручение депутата Госдумы от ЛДПР Евгения Маркова поддержали парламентарии.
«Рынок такси достаточно неплохо отрегулирован. Но после встречи с главой ФАС мы были едины во времени, что недостаточно отрегулирован процесс комиссионных, которые взимаются агрегаторами с водителей. Просим комитет по экономполитике с ФАС обратить на этот вопрос внимание и принять соответствующее решение», — заявил Марков в ходе заседания.