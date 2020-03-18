Екатеринбург, 18 марта 2020, 16:08 — REGNUM Главу управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова отправили на двухнедельный карантин. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Креков упомянул, что обсуждал этот вопрос с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.
«Он отправил на двухнедельный карантинный отпуск руководителя управления культуры», — сказал вице-губернатор.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин призывал отправить на карантин вице-мэра Екатеринбура Екатерину Кузёмку после её прибытия из Италии. Та же в ответ просила председателя думы не паниковать.
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