Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Главу управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова отправили на двухнедельный карантин. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Креков упомянул, что обсуждал этот вопрос с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским.

«Он отправил на двухнедельный карантинный отпуск руководителя управления культуры», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер гордумы Игорь Володин призывал отправить на карантин вице-мэра Екатеринбура Екатерину Кузёмку после её прибытия из Италии. Та же в ответ просила председателя думы не паниковать.

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