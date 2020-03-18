Париж, , 16:00 — REGNUM Правительство Франции намерено признать законным документ о «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что законопроект о борьбе с эпидемией коронавируса предусматривает объявление «чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», позволяющей, в частности, ограничивать определенные свободы.

Текст, который будет представлен в совете министров, указывает на то, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть объявлена на всей или части территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон посетил госпиталь имени Авиценны на севере Парижа.

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