Киев, , 16:04 — REGNUM Верховная рада Украины и министерство здравоохранения страны принимают все необходимые меры, чтобы коронавирусная инфекция COVID-19 не поразила украинский парламент Об этом сообщили 18 марта в пресс-службе Верховной рады.

«Сейчас устанавливаются все лица, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в тех комитетах, в которых работал Шахов, будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен у депутата Верховной рады Украины Сергея Шахова. Политик находится дома в самоизоляции и призывает не паниковать из-за распространения заболевания.

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