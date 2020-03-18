Сеул, , 15:58 — REGNUM 18 марта президент Южной Кореи провел в Голубом доме заседание круглого стола с участием представителей правительства, бизнес-кругов и домохозяйств. Об этом сообщает KBS о ссылкой свои источники.

По словам источников, в рамках встречи участники обсудили ситуацию с коронавирусом нового типа и экономические меры, которые необходимо принять в сложившейся ситуации.

В своём выступлении Мун Чжэ Ин подчеркнул серьёзность эпидемиологической обстановки и ситуации в экономике, а также кризисную ситуацию во всех сферах промышленности.

Он также отметил, что экономический кризис может затянуться поскольку нынешняя проблема носит глобальный характер, поэтому необходимо продолжать принимать смелые и превентивные меры.

Президент также добавил, что данную проблему невозможно решить усилиями одного лишь правительства, поэтому призвал участников встречи к солидарности и сотрудничеству.