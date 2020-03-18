Симферополь, , 15:49 — REGNUM В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Керчи высадили сотни деревьев, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

В Симферополе деревья высадили в микрорайоне Маршала Жукова, рядом с мемориалом на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны.

«Высадили 150 крымских сосен и 50 клёнов. Цель этой акции — сохранить память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто ковал великую Победу. Деревья — это живой памятник каждому погибшему воину», — заявил журналистам председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Аналогичные акции прошли в Севастополе, Керчи и Феодосии.

Напомним, акция «Сад памяти» проходит по всей России в год 75-летия Великой Победы. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем на войне.