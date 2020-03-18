Симферополь, 18 марта 2020, 15:49 — REGNUM В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Керчи высадили сотни деревьев, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.
В Симферополе деревья высадили в микрорайоне Маршала Жукова, рядом с мемориалом на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны.
Аналогичные акции прошли в Севастополе, Керчи и Феодосии.
Напомним, акция «Сад памяти» проходит по всей России в год 75-летия Великой Победы. Всего планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем на войне.