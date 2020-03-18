Улан-Батор, , 15:46 — REGNUM В Монголии обнаружили шестой случай заболевания COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

«18 марта зафиксирован еще один случай заболевания, экспресс тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас проводится анализ в центральной лаборатории, после чего результат будет подтверждаться. Стоит отметить, что с целью выявления инфекций мы используем экспресс-тест», — заявил Дулмаагийн Нямхуу.

По его словам, шестой пациент, у которого обнаружен коронавирус, прибыл чартерным рейсом с маршрутом Берлин-Москва-Улан-Батор.

Отметим, вечером 17 марта, Министерство здравоохранения сообщило, что в Монголии зафиксировали пятый случай заболевания коронавирусом нового типа.

По данным министерства, у 30 летней гражданки Монголии, прибывшей чартерным рейсом из Италии через Германию, в ходе лабораторного исследования подтвердили коронавирус. В настоящее время она находится в изоляции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний Монголии.

Монголия начала эвакуировать своих граждан с 14 марта 2020 года из таких стран, как Южная Корея, Япония, Франция, Италия и Германия, которые пострадали от коронавируса. После прибытия всех пассажиров изолируют на 14 дней и сделают соответствующие анализы.

10 марта в Монголии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Инфицированным оказался гражданин Франции, работающий в Монголии. Остальные пять случаев были обнаружены у пассажиров, которые прибыли в страну чартерными рейсам, все случаи заболевания в стране являются завозными.