Мадрид, , 15:45 — REGNUM Король Испании Филипп VI вместе со своей супругой Летицией приняли решение отложить визит в США в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 18 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, государственный визит должен был состояться 21 апреля, однако он был перенесен. Новая дата поездки пока не установлена.

Напомним, вспышка коронавируса дала о себе знать в китайском Ухане в декабре 2019 года. Инфекция распространилась на большее число стран мира, унеся жизни порядка 7 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Вступил в силу запрет на пассажирское сообщение между Россией и Арменией