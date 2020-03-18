Подгорица, , 15:40 — REGNUM Министерства иностранных дел, компетентные органы Черногории и Российской Федерации согласились доставить в Москву ряд российских граждан и граждан Черногории из России домой. Об этом сообщает вещатель RTCG со ссылкой на МИД Черногории.

По данным МИД Черногории, созданы все условия для интенсивных контактов между компетентными органами двух стран, которые были достигнуты за последние 24 часа.

«В кратчайшие сроки, с небольшим количеством проблем и проблем, с которыми мы столкнулись, была собрана вся необходимая информация и списки граждан обеих стран, были завершены все процедуры и созданы условия для безопасной реализации перевозок в ближайшие дни», — говорится в заявлении.

МИД Черногории подчеркнул очень хорошее и профессиональное сотрудничество с посольством России в Подгорице.

«Информация, просочившаяся в РИА «Новости», «Спутник» и другие подобные информационные ресурсы, является лишь печальной иллюстрацией того, как даже самый деликатный гуманитарный кризис с глобальными последствиями можно превратить в дешевую политическую пропаганду, поэтому на этот раз мы не будем это комментировать», — заявили в МИД Черногории.

Напомним, что ряд российских СМИ ранее дал информацию о застрявших в Черногории туристов, которых не могут вывести российские авиакомпании из-за закрытия воздушного пространства властями Черногории. В сообщениях российских граждан называли «заложниками» и со ссылкой на информированные источники сообщали о «шантаже» черногорской стороны с требованиями вывезти 50 черногорских граждан домой.

В Черногории остается по разным данным от 1000 до 1800 туристов, которым отменили рейсы российские авиакомпании.