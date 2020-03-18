Идлиб, Сирия, , 15:27 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб ликвидирован полевой командир протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это Ала Умар Абу Ахмед, возглавлявший бригаду «Аббас».

Смерть боевика наступила в результате подрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено под днище его автомобиля. Инцидент произошёл в населённом пункте Айн-Седа, который является пригородом города Джиср-эш-Шугур. Об этом сообщил телеграм-канал Directorate 4. Опубликованы фото салона подорванного автомобиля и фото убитого боевика.

Группировка «Ахрар Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) относится к протурецким, то есть финансируется и поддерживается Турцией. Однако это не мешает данной организации быть одним из ближайших союзников террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следует заметить, что «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является самой крупной террористической группировкой в сирийском Идлибе. Она контролирует большую часть территории Идлиба, из той, что осталась под контролем боевиков.

Ещё один ближайший союзник «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая группировка «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В состав этой группы в основном входят иностранные джихадисты, большая часть которых этнические уйгуры.

В начале апреля 2020 года для боевиков в Идлибе могут опять настать тяжёлые времена — Сирийская арабская армия и ВКС РФ готовят возобновление наступления из-за нежелания джихадистов очистить трассу М4 (Алеппо-Дамаск) и территорию на шесть километров вокруг неё. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.