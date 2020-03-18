Бишкек, , 15:21 — REGNUM Киргизия закрывает свои границы для иностранных граждан — с 19 марта им будет запрещен въезд на территорию республики. Об этом на пресс-конференции сегодня, 18 марта, заявил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов.

Как надолго вводится эта временная мера, высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства не сообщил.

По его словам, запрет не затрагивает дальнобойщиков, экипажи самолетов, машинистов поездов, а также дипломатов и членов их семей.

Также члены правительства Киргизии порекомендовали гражданам Киргизии максимально ограничить перемещения как внутри страны, так и за ее пределами, а также отказаться от туристических поездок.

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