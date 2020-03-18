Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Правительственные чиновники США в настоящее время обсуждают с рядом технологических компаний, включая Facebook и Google, вопрос о том, как использовать данных о местоположении их пользователей для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает газета The Washington Post.

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По данным источников издания, данные с мобильных телефонов пользователей могут помочь экспертам в области здравоохранения США отследить пандемию и создать карту распространения инфекции, включая будущие возможные очаги инфекции, и на основании этой информации решить, куда оправлять больше медицинских ресурсов.

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Отмечается, что сбор данных не будет направлен на создание какой-либо правительственной базы. Речь идёт о сводной информации, не раскрывающей личность пользователей. Эти данные будут обобщены и агрегированы для моделирования передачи и распространения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее купные интернет-компании и социальные сети выступили с совместным заявлением о тесном сотрудничестве в условиях распространения коронавируса. Борьбу против недостоверной информации о заболевании ведут Facebook, Google, Microsoft, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube.