Париж, , 15:16 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон посетил госпиталь имени Авиценны, на севере Парижа 18 марта 2020 года, передает BFM TV.

По данным Елисейского дворца, глава государства «хотел поддержать реанимационные бригады».

Эммануэль Макрон коротко переговорил с небольшой командой врачей и медсестер, чтобы не нарушать нормальное функционирование службы реанимации, в то время, как эпидемия коронавируса продолжает распространяться.

Известно, что главу государства сопровождал только один советник, и делегация не встречалась с пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон предупредил о ненадлежащем использовании защитных масок.

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