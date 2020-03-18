Киев, , 15:20 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов, заразившийся новым коронавирусом, общался с 11 парламентариями. Об этом сообщило 18 марта издание Strana.ua.

По данным журналистов, депутат с 8 по 11 марта пребывал во Франции, а 12 марта присутствовал на заседании комитета Верховной рады по экологии. На заседании также присутствовали такие депутаты как: Зиновий Андрийович, Леся Василенко, Игорь Кривошеев, Александр Мариковский, Юлия Овчинникова, Александр Фельдман, Павел Якименко, Олег Бондаренко, Андрей Задорожний, Елена Криворучкина и Эдуард Прощук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шахов заявил, что, вероятнее всего, заражен коронавирусом, позже эту информацию официально подтвердило министерство здравоохранения Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады подтвердил, что может быть заражен коронавирусом