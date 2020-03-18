Брюссель, , 15:11 — REGNUM Власти Бельгии ввели запрет на общественную жизнь в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 18 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, запрет вступил в силу в 11:00 по местному времени. Гражданам разрешается покидать свои дома только для покупки еды и лекарств, а также для некоторых иных экстренно необходимых случаев.

Все второстепенные магазины должны быть закрыты, а продуктовые супермаркеты должны ввести ограничение на число посетителей и создать между ними дистанцию в 150 см.

Указанные правила будут действовать до 5 апреля, после чего, в случае необходимости, они могут быть продлены.

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