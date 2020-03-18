Новосибирск, , 15:03 — REGNUM В Новосибирске отменён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи со стабилизацией погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал мэр Анатолий Локоть.

Напомним, режим ЧС был введён в городе 24 января 2020 года из-за большого количества выпавшего снега.

По данным заместителя мэра Олега Клемешова, за зиму в городе выпала практически двухгодовая норма осадков — с ноября 2019 по февраль 2020 года — 167% среднегодовой нормы, за первую половину марта — 82% месячной нормы.

«Режим «Чрезвычайная ситуация» позволил оперативно перераспределить лимиты на текущее содержание департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и привлечь дополнительные ресурсы для МКУ администраций районов. Это помогло в 2,5 раза увеличить вывоз снега с улиц города ежесуточно», — уточнил чиновник.