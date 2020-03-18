Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Правительство Грузии уже ведет активные переговоры с Южной Кореей и Китаем о предоставлении с их стороны помощи в борьбе с коронавирусом, заявила на брифинге 18 марта министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

Так она ответила на вопрос, не собирается ли правительство закупить экспресс-тесты для проведения массового тестирования населения на коронавирус.

По словам министра, агрессивное тестирование не означает агрессивного лечения вируса, а лишь способствует выявлению всех возможных случаев, так как большинство случаев этого заболевания протекает в легкой форме.

«Мы уже ведем переговоры с Южной Кореей и Китаем и надеемся, что до конца этой недели сможем говорить о конкретных количествах (экспресс-тестов). Наши посольства обеспечат доставку этого груза в Грузию, и когда мы увидим, что у нас значительный рост случаев, приступим к массовому тестированию населения», — заявила Тикарадзе.

Она отметила, что такое агрессивное тестирование — приемлемая во всем мире практика, которая применяется для идентификации наличия в стране эпидемии.

Напомним, что за минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 4 случая коронавируса, и общее число зараженных возросло до 38 человек, один из которых уже признан выздоровевшим.

В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей.