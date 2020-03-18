, 15:02 — REGNUM Ученые смогут разработать вакцину от коронавируса не ранее чем через два-три года, и никто не обещает, что все страны получат ее одновременно. Об этом сегодня, 18 марта, на пресс-конференции заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в Киргизии Назира Артыкова, передает Kaktus.media.

«Хорошая новость в том, что заболевание хорошо поддается лечению», — подчеркнула она.

Представитель ВОЗ отметила, что коронавирусная инфекция является респираторным заболеванием, а потому в теплый период года уровень заболеваемости начнет снижаться, но уже осенью он вновь вырастет.

«Наша миссия ВОЗ два раза побывала в Китае и Италии. Вчера они сообщили, что нет никакой общей тенденции, по которой можно вычислить, где будет рост или спад. Ни погода, ни возраст людей на это не влияют», — добавила при этом Артыкова.

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