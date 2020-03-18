Тбилиси, , 14:56 — REGNUM Межведомственный координационный совет по превенции коронавируса с 18 марта переходит на новый режим работы и будет проводить встречи в течение дня с различными правительственными группами, сообщил на брифинге 18 марта пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его информации, сегодня первое заседание совета премьер-министр провел в формате встречи с группой системы здравоохранения, и на ней была рассмотрена ситуация с коронавирусом в стране в целом, возможности и мощности минздрава с точки зрения готовности к приему новых пациентов, а также заслушана информация о возможных осложнениях.

«На сегодняшний день общее число инфицированных составило 38 человек, состояние большинства пациентов удовлетворительное, стабильное, лечение проводится по установленному протоколу», — заявил Чиковани.

Далее в течение дня премьер-министр по отдельности встретится с группами экономического блока, а также правоохранительного блока.

Пресс-спикер также предупредил журналистов, что изменится формат работы совета и со СМИ. Первый канал Общественного телевидения Грузии обеспечит трансляцию брифингов и заявлений членов совета с помощью единого для всех СМИ сигнала, что позволит им, «оставаясь дома», в оперативном режиме получать информацию о ситуации в стране и всех решениях и действиях властей. Чиковани призвал журналистов и пресс-службы заранее составлять вопросы, на которые в ходе брифингов будут даваться оперативные ответы. По его же информации, для более оперативного общения со СМИ будет создана единая информационная платформа межкоординационного совета.

Напомним, что за минувшие сутки в Грузии было зарегистрировано 4 случая коронавируса, и общее число зараженных возросло до 38 человек, один из которых уже признан выздоровевшим.

В карантине на данный момент находятся 1344 человека, а 216 пациентов помещены в стационары, где взяты под наблюдение врачей.