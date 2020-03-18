Москва, , 15:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал уточнить, почему глава государства, ранее говоря о среднем классе, упомянул о доходах, а не о расходах населения. Об этом Песков сообщил журналистам 18 марта.

Журналисты обратили внимание на то, что методика Всемирного банка, на которую сослался президент, определяет российский средний класс как домохозяйство, уровень потребления в котором в 1,5 раза выше уровня национальной шкалы бедности. Путин говорил про доходы граждан, тогда как потребление определяют расходы на товары и услуги.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин знает о различных методиках оценки среднего класса, это понятие является относительным. Он заявил, что замечание представителей СМИ интересное, оно обязательно будет проверено.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой суммой должен располагать житель России для достойного существования. Он переадресовал его правительству.

В Кремле не могут определить эту сумму, она рассчитывается на основе целого ряда параметров, объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в России более 70% граждан относятся к среднему классу. Это люди, чьи доходы в полтора раза больше МРОТ, пояснил он.

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