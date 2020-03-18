Москва, , 14:50 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM выводы, сделанные по итогам исследования сложности языка, на котором написаны российские законы. Говоря о данных, полученных сотрудниками Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, она высказала пожелание, чтобы все российские законопроекты проходили лингвистическую и синтаксическую экспертизу:

«Нельзя не согласиться с тем, что в последние десятилетия язык законов усложнился в разы. Но в целом закон и не должен быть написан простым разговорным языком. Его основные характеристики — точность, ясность и нейтральность. Термины не должны допускать двоякого толкования. По возможности текст должен быть исчерпывающим. Но, к сожалению, многие инициаторы законопроектов считают, что чем сложнее и непонятнее текст закона, тем солиднее и весомее он выглядит. Хотя на самом деле витиеватые фразы прикрывают отсутствие смысла.

Более того, в наше время нередко законы пишут чиновники, вовсе не имеющие юридического образования. Поэтому, я считаю, что, кроме прочих технических требований к тексту закона, должен быть определен максимальный индекс его сложности.

Прежде чем внести законопроект на рассмотрение, его текст должен пройти лингвистическую и синтаксическую экспертизу. Если индекс сложности превысит максимальный порог, то законопроект возвращается на доработку, точнее на упрощение текста. Все экспертизы должны проводиться за счет чиновника, разработавшего законопроект, либо фракции, которая ее выдвигает. Не думаю, что наши законодатели сильно пострадают материально, но нужный эффект подобные меры могут возыметь».

Напомним, ранее «Коммерсант» сообщил об исследовании, проведённом Институтом государственного и муниципального управления Высшей школы экономики. Чтобы оценить сложность языка, которым написаны российские законы, его авторы рассчитали специальный индекс и пришли к выводу, что язык этот с каждым годом усложняется, один из его основных недостатков — пассивность: в нем слишком мало используются глаголы.

Они высказали предположение, что Конституция РФ, которая до сих пор оставалась одним из самых легких для прочтения текстов, после внесения поправок может немного усложниться.