Киев, 18 марта 2020, 14:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов вероятнее всего болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он заявил 18 марта в комментарии телеканалу «1+1».
В пресс-службе аппарата Верховной рады рассказали, что Шахов не посещал парламент 16 и 17 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Шахов опроверг слухи о своей болезни, заявив, что более обычной ОРВИ.
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