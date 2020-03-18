Киев, , 14:54 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов вероятнее всего болен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он заявил 18 марта в комментарии телеканалу «1+1».

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет всё хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня (18 марта — ИА REGNUM) поступил звонок из клиники и сказали, что скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус», — рассказал он журналистам.

В пресс-службе аппарата Верховной рады рассказали, что Шахов не посещал парламент 16 и 17 марта.

«Народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередном заседании Верховной рады 17 марта 2020 года отсутствовал», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Шахов опроверг слухи о своей болезни, заявив, что более обычной ОРВИ.

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