Тегеран, , 14:27 — REGNUM Иран продолжит принимать меры против США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил 18 марта иранский президент Хасан Рухани во время выступления в эфире государственного телевидения.

Он подчеркнул, что убийство Соединёнными Штатами высокопоставленного иранского генерала не оставлено без ответа, и Тегеран на этом не остановится. Так, иранские военные атаковали ракетами базу США в регионе, и американцы этого никогда не забудут.

«Впервые в истории региона за варварскими действиями американцев последовал решительный и быстрый ответ», — добавил Рухани.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января в Ираке в результате атаки США погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Это резко обострило обстановку в регионе.

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