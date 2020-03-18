Киев, 18 марта 2020, 14:29 — REGNUM Правительство Украины должно быть готово к вызовам, связанным с наступлением мирового финансового кризиса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 марта на заседании правительства.
Шмыгаль поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации для того, чтобы власти страны представляли, как реагировать в том, или ином случае.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к кризису, а также, что сам кризис открывает перед украинским бизнесом новые возможности.
Читайте также: Премьер Украины заявил, что страна готова к вхождению в финансовый кризис