Киев, , 14:29 — REGNUM Правительство Украины должно быть готово к вызовам, связанным с наступлением мирового финансового кризиса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 марта на заседании правительства.

«Мы должны готовить страну к другим вызовам — мировой кризис и возможный экономический кризис на Украине, который будет последствием мирового, и мы в этом не сомневаемся, и это тоже вызов для министра экономики, для правительства, для всей страны и бизнеса в частности», — заявил он.

Шмыгаль поручил министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорю Петрашко разработать несколько сценариев развития ситуации для того, чтобы власти страны представляли, как реагировать в том, или ином случае.

«Я уже давал распоряжение министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к кризису, а также, что сам кризис открывает перед украинским бизнесом новые возможности.

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