Дамаск, , 14:16 — REGNUM Российские Вооружённые силы дали боевикам в Идлибе до конца марта возможность уйти со всех участков вокруг трассы М-4 (Алеппо-Латакия). Данную информацию сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

По имеющейся информации, вся группировка боевиков, включая поддерживаемые Турцией силы, должна отойти от трассы М-4 и её окрестностей. Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб.

Учитывая недавнее наращивание войск Сирийской армии в южном Идлибе, представляется, что они будут сосредоточены на двух стратегических городах Джиср-эш-Шугур и Ариха, которые расположены вдоль шоссе М-4.

Ранее крупнейшие террористические группировки в Идлибе выступили против Дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года. Дополнительный протокол был подписан 5 марта 2020 года по результатам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало о возможном возобновлении наступления сирийских правительственных войск при поддержке ВКС РФ в Идлибе в связи с нежеланием боевиков признавать Московское соглашение от 5 марта 2020 года.