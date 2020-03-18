Москва, , 14:19 — REGNUM Законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение воинских захоронений Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Речь идет о защите памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий.

В России около 31 тыс. воинских захоронений.

Законопроект сформирует отношение и тех, кто придет на смену нам, детей, внуков, отметил в ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Понимая, что так нельзя делать, у нас другое будет отношение к нашей памяти», — отметил Володин.

Максимальное наказание предполагает штраф в размере от 2 до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 5-ти лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 5-ти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Расследование уголовных дел об указанных выше преступлениях возложить на следователей Следственного комитета РФ.

В случае, если преступление совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства, не проживающими постоянно в РФ, и направлено против интересов РФ, уголовное дело может расследоваться по месту, определенному председателем Следственного комитета РФ или руководителем следственного органа федерального органа исполнительной власти.

Если преступление совершено вне пределов РФ и предварительное расследование уголовного дела осуществлялось на территории РФ, такое уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которой было окончено предварительное расследование.

Инициативу предполагается доработать ко второму чтению, в частности, предлагается сделать норму о наказании бессрочной.

Законопроект призван остановить кощунство и глумление над мемориалами воинов-освободителей, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«В основном мы наблюдаем подобную картину за рубежом — в Польше, Чехии, на Украине, где, к сожалению, государственный вандализм стал частью присяги «на русофобию». Историческую память о подвиге советского солдата необходимо защищать на всех уровнях и «без срока давности», — заявил Слуцкий.

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