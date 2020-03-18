Бишкек, , 14:00 — REGNUM «Мы изучили информацию о деятельности федерации профсоюзов Киргизии, о сборах, о распродаже имущества и о размере зарплат членов федерации. Складывается впечатление, что то, что украли наши экс-президенты — это ерунда. В федерации, которая давно стала государством в государстве, расхищаются миллиардные суммы», — заявил депутат Кожобек Рыспаев на заседании республиканского парламента сегодня, 18 марта.

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По словам народного избранника, за последние пять лет только министерство образования перечислило федерации профсоюзов 976 млн сомов (989 млн рублей).

«Это не говоря об отчислениях медиков, работников госстроя, муниципалитетов, энергетиков, сотрудников горно-металлургической промышленности. Всего 29 отраслей», — добавил он.

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Говоря о фактах расхищения имущества, парламентарий привел в пример турбазу «Абшир-Ата», гостиницы «Достук» и «Саякат», бюро путешествий городов Чолпон-Ата и Каракол, центр отдыха «Кыргызстан», пионерский лагерь «Красная гвоздика» и земельные участки, принадлежавшие федерации.

Рыспаев отметил, что устав федерации профсоюзов Киргизии «очень хитро написан» и позволяет руководству организации безнаказанно допускать нарушения при продаже имущества федерации.

Подводя итог, депутат потребовал от правоохранительных органов заняться расследованием фактов расхищения денег и имущества федерации профсоюзов Киргизии.

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