Грозный, , 13:55 — REGNUM В Чечне прошли учения артиллерийских подразделений. В них приняли учатсие более 2000 военнослужащих 42-й дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, сообщили ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе округа.

На полигонах Альпийский и Гвардеец были отработаны навыки проведения разведки в горно-лесистой местности и ведения контрбатарейной борьбы. Артиллеристы выполнили стрельбы из 122-мм самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани» и реактивных систем залпового огня «Град-М».

С помощью метода «артиллерийской карусели» задачи, поставленные на учениях, были выполнены — условный противник уничтожен.

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Как сообщало ИА REGNUM, двумя днями ранее в Дагестане были проведены боевые стрельбы артиллеристов, в которых приняли участие около 2000 военнослужащих мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии. На них отрабатывался в том числе такой метод противобатарейной борьбы, как ведение «артиллерийской дуэли».