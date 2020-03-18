Киев, , 14:01 — REGNUM В партии «Слуга народа» может образоваться отдельная проевропейская либеральная группа, которая будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского, но при этом выступать против «капитуляции Украины» в контексте урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом со ссылкой на свои источники сегодня, 18 марта, сообщает издание «Украинская правда».

Издание утверждает, что это более 20 человек во фракции Зеленского, которые имеют четкие «красные линии».

«Это реально патриотичные люди, которых беспокоит, что происходит в Минске и вокруг президента и главы офиса президента Андрея Ермака. Но никто с ними не советуется», — отмечает источник.

Еще одно общее дело этих депутатов — обращение к секретарю СНБО Алексею Данилову с призывом уволить советника Сергея Сивохо, выступающего за диалог с неподконтрольным Донбассом.

Как говорится в материале, участники пока неформальной группы, которых объединяет общее видение ситуации, сейчас работают над формализацией своего объединения. Сообщается, что сам президент Зеленский в курсе сложившейся ситуации и имел уже разговор с представителями новой группы.

ИА REGNUM напоминает, что значительный конфликт в «Слуге народа» случился после заявления главы офиса Зеленского Андрея Ермака о создании консультативного совета для переговоров с неподконтрольным Донбассом. Власть в Киеве заявляет, что данный орган позволит «украинской власти консультироваться в Минске не с боевиками, а с проукраинскими жителями Донбасса».

Часть депутатов фракции «Слуга народа» выступила резко против создания консультативного совета, соответствующая петиция распространялась в социальных сетях. Однако вскоре многие протестующие отозвали свои подписи под критическим заявлением. Глава фракции «СН» заявил, что депутаты изменили свое мнение после встречи с Ермаком и его подробных объяснений ситуации.