Варшава, , 13:54 — REGNUM Россия и Польша должны урегулировать исторические разногласия, заявил бывший президент республики Лех Валенса.

«Во-первых, урегулируем прошлое. Создаем группы для урегулирования прошлых вопросов», — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, прошлое — «это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить, но одновременно после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели».

Наличие неурегулированных исторических вопросов мешает диалогу между Польшей и РФ по другим темам, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валенса раскритиковал польские власти за то, что они не пригласили российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Сам Валенса сказал, что он с удовольствием приедет на Парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.

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