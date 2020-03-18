Варшава, 18 марта 2020, 13:54 — REGNUM Россия и Польша должны урегулировать исторические разногласия, заявил бывший президент республики Лех Валенса.
«Во-первых, урегулируем прошлое. Создаем группы для урегулирования прошлых вопросов», — сказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, прошлое — «это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить, но одновременно после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели».
Наличие неурегулированных исторических вопросов мешает диалогу между Польшей и РФ по другим темам, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валенса раскритиковал польские власти за то, что они не пригласили российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия в честь 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Сам Валенса сказал, что он с удовольствием приедет на Парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.
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