Москва, , 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, голосование могут перенести, если ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан страны. Решение будет принимать президент РФ Владимир Путин, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой Владимир Путин отметил, что закон о поправках предполагает проведение голосования не раньше чем через месяц после его подписания, но можно и позже.

Вероятность переноса не исключена из-за «очень непростой ситуации», которая складывается с пандемией коронавируса.

Читайте также: В Кремле пообещали взвесить ситуацию с COVID-2019 до голосования 22 апреля