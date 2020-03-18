Севастополь, , 13:58 — REGNUM Для людей, которые не живут в Севастополе сложно понять, что залог стабильности и спокойствия — это российский триколор. Об этом 18 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Для людей, которые не живут в городе-герое сложно понять, что залог стабильности и спокойствия — это триколор, который развевается над зданием, это привычка в полдень сверять часы по залпу орудий из Константиновской батареи, стоящие в бухтах корабли Черноморского флота», — отметил Развожаев.

По его словам, всего этого могло не быть, если бы не решимость горожан, верность исторической памяти и Родине, которую севастопольцы бережно хранили все предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ. В 2020 году на полуострове отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.

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