Тегеран, , 13:42 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна ответила на убийство генерала Касема Сулеймани и ответит на него вновь, об этом 18 марта он сообщил по центральному телевидение страны.

«Американцы убили нашего великого полководца. Мы отреагировали на этот теракт и ответим вновь», — отметил Рухани не пояснив, что он имеет ввиду.

Напомним, в начале января 2020 года генерал Сулеймани был убит американским беспилотником в аэропорту Багдада по прямому указу президента США Дональда Трампа.

Ответный удар иранских вооруженных сил был нанесен по двум американским базам в Ираке, в результате чего никто не погиб. Как утверждают эксперты, данный шаг был согласован с военными США.

Будут ли последующие ответы на убийство Сулеймани похожими на вышеуказанные — пока не ясно.

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