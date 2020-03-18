Киев, 18 марта 2020, 13:40 — REGNUM В Киевской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса, сообщила Киевская областная администрация 18 марта на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Был сформирован штаб по ликвидации последствий инфекции COVID-19, который возглавил директор департамента здравоохранения Киевской областной администрации Максим Ионов. Руководителем работ по преодолению последствий эпидемии стал заместитель главы Киевской областной администрации Олег Торкунов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что у одного из депутатов Верховной рады Украины может быть коронавирусная инфекция COVID-19, хотя сам парламентарий утверждает, что боле ОРВИ.
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