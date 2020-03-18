Киев, , 13:40 — REGNUM В Киевской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса, сообщила Киевская областная администрация 18 марта на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Был сформирован штаб по ликвидации последствий инфекции COVID-19, который возглавил директор департамента здравоохранения Киевской областной администрации Максим Ионов. Руководителем работ по преодолению последствий эпидемии стал заместитель главы Киевской областной администрации Олег Торкунов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что у одного из депутатов Верховной рады Украины может быть коронавирусная инфекция COVID-19, хотя сам парламентарий утверждает, что боле ОРВИ.

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