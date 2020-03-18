Москва, , 13:34 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение об ограничении полётов на территорию США, ОАЭ и Великобритании. Соответствующее поручение опубликовано 18 марта.

Глава правительства поручил Минтрансу ограничить пассажирские авиаперевозки в данные страны и обратно с полуночи 20 марта.

Ограничения не затронут рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Лондон, Абу-Даби и обратно. Также данная мера не относится к чартерным рейсам, предназначенным для вывоза российских граждан.

Также Росавиации поручено в течение суток проинформировать о данном решении авиакомпании.