Москва, , 13:31 — REGNUM В нынешней ситуации отмена санкций — в интересах обеих сторон, а Германия, несущая от них наибольшие потери в ЕС, заинтересована в этом в первую очередь. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявления депутатов Бундестага с призывом отменить санкции против России в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Однако, по мнению Паниной, предложения депутатов от оппозиционных партий едва ли будут поддержаны правящей коалицией.

«Слабая реакция на санкции США против «Северного потока-2» свидетельствует об определенном дефиците политической воли официального Берлина, причём даже в тех ситуациях, когда речь идёт о защите экономических интересов Германии», — заявила Панина.

Вместе с тем, по мнению политика, определённые изменения в санкционной политике Германии могут произойти.

«Стремительное ухудшение экономической ситуации может побудить некоторые страны ЕС, в том числе и Германию, пойти на отмену или смягчение санкций в отношении определённых групп товаров», — отметила Панина.