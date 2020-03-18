Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о достаточном запасе продуктов питания в городе и обвинил в создании ажиотажного спроса спекулянтов, желающих нажиться на ситуации с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Смольного, об этом глава региона сказал во время инспекционного объезда Фрунзенского района Петербурга, в ходе которого Беглов посетил сетевые магазины и ознакомился с ассортиментом продукции.

«Все продукты здесь есть, в том числе такие как рис и гречка, — сказал губернатор. — Не надо впадать в панику! Продукты в городе есть».

Он заявил, что повышенный спрос на некоторые товары создают спекулянты, которые пытаются обогатиться, и подчеркнул, что делается всё необходимое для обеспечения регулярных поставок товаров в город.

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