Москва, , 13:27 — REGNUM Россия вводит ограничения на полёты в три страны. Соответствующее поручения дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Уточняется, что такая мера начнёт действовать с 20 марта и затронет Великобританию, США и ОАЭ.

«Минтрансу России обеспечить введение с 00:00 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства.

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Исключения составят регулярные рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби туда и обратно, которые осуществляются через международный аэропорт «Шереметьево» (терминал F). Также это правило не будет распространяться на чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в РФ российский граждан до полного их вывоза.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в связи с распространением коронавируса правительство России вводит ограничения на пересечение российско-белорусской границы.