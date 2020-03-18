Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области с 20 марта приступит к работе центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания облправительства 18 марта.

«В этом центре должны быть созданы условия для того, чтобы любой обратившийся туда мог максимально быстро получить информацию от специалистов, что ему делать в той или иной ситуации», — отметил глава региона.

По словам Голубева, группы мониторинга должны быть созданы в каждом муниципалитете.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области из-за угрозы распространения COVID-19 введён режим повышенной готовности. При этом Донской регион остаётся эпидемиологически благополучным субъектом РФ. В настоящее время ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено.

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