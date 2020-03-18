Севастополь, , 17:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь на шестую годовщину Крымской весны, передаёт 18 марта корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы Кремля, рабочая поездка главы государства продлится два дня. Он встретится с представителями общественности и вручит государственные награды строителям Крымского моста. Также Путин должен провести встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым и временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.