Чебоксары, , 13:09 — REGNUM В Чувашии для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» врио главы республики Олег Николаев, подчеркнув, что в республике нет заболевших коронавирусом и данная мера носит «предупредительный характер».

«В связи с ситуацией вокруг новой коронавирусной инфекции принял решение о введении в Чувашской Республике режима повышенной готовности. Необходимо принять все меры к возможному распространению заболевания, которое еще недостаточно изучено», — сообщил Олег Николаев, подчеркнув, что в регионе усиливают меры профилактики, приостанавливаются массовые мероприятия.

По его словам, заболевших в республике нет.

Руководитель региона также подчеркнул, что угрозы продовольственной безопасности «в Чувашии, как и в стране, нет». Ситуацию с наличием и стоимостью продуктов питания в республике Олег Николаев взял под личный контроль.

«Подчеркну, решение носит предупредительный характер», — отметил врио главы Чувашии, призвав жителей республики соблюдать меры профилактики, уделив «дополнительное внимание» детям и пожилым людям.

Руководитель республики также призвал жителей по возможности избегать дальних поездок и общественные места, а также ориентировать на официальную проверенную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. По данным аграрного ведомства на 16 марта, в республике «ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается». Ранее был отменён ряд массовых мероприятий — в частности, митинг-концерт «Крымская весна», международный балетный фестиваль.

Напомним, в регионах вводится режим повышенной готовности, работа оперативных штабов переводится в круглосуточный формат.