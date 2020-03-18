Чебоксары, 18 марта 2020, 13:09 — REGNUM В Чувашии для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» врио главы республики Олег Николаев, подчеркнув, что в республике нет заболевших коронавирусом и данная мера носит «предупредительный характер».
По его словам, заболевших в республике нет.
Руководитель региона также подчеркнул, что угрозы продовольственной безопасности «в Чувашии, как и в стране, нет». Ситуацию с наличием и стоимостью продуктов питания в республике Олег Николаев взял под личный контроль.
Руководитель республики также призвал жителей по возможности избегать дальних поездок и общественные места, а также ориентировать на официальную проверенную информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии создана межведомственная рабочая группа по контролю ситуации на продовольственных рынках. По данным аграрного ведомства на 16 марта, в республике «ценовая ситуация стабильная, значительного повышения цен сельхозтоваропроизводителями и отпускных цен на продукцию пищевых и перерабатывающих предприятий не наблюдается». Ранее был отменён ряд массовых мероприятий — в частности, митинг-концерт «Крымская весна», международный балетный фестиваль.
Напомним, в регионах вводится режим повышенной готовности, работа оперативных штабов переводится в круглосуточный формат.