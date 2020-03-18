Бишкек, , 13:06 — REGNUM Все православные церкви Киргизии отменили службы из-за распространения коронавируса. Об этом 18 марта сообщил помощник секретаря епархии по связям с общественностью Алексей Сыромятников, сообщает издание 24.kg.

По его словам, ранее действовало ограничение на число людей, которые приходили на службу. Однако глава Бишкекской и киргизской епархии Даниил отменил богослужение.

Напомним, 17 марта духовное управление мусульман Киргизии временно приостановило пятничные намазы во всех мечетях страны. 18 марта в республике обнаружили три первых случая заражения коронавирусом.

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