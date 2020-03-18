Киев, 18 марта 2020, 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.
В качестве подтверждения приводится некий документ за подписью руководства Обуховского отдела полиции.
Сам депутат слухи полностью отрицает:
По официальным данным, известно, что в Киевской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 44-летнего мужчины, что совпадает с возрастом Шахова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина заподозрили в заражении коронавирусом, поскольку он встречался с французским политиком, у которого выявили вирус 2019-nCoV.
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