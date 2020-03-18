Киев, , 13:17 — REGNUM Среди депутатов Верховной рады Украины распространяются слухи о том, что один из их коллег — Срегей Шахов — заразился коронавирусом, сообщило 18 марта издание Strana.ua.

В качестве подтверждения приводится некий документ за подписью руководства Обуховского отдела полиции.

Сам депутат слухи полностью отрицает:

«Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально», — рассказал он.

По официальным данным, известно, что в Киевской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 44-летнего мужчины, что совпадает с возрастом Шахова.

«Шахов, дай Бог ему здоровья, нас всех переживёт. Запомните этот твит!» — написал в социальных сетях депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутата Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина заподозрили в заражении коронавирусом, поскольку он встречался с французским политиком, у которого выявили вирус 2019-nCoV.

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