Варшава, , 13:01 — REGNUM Срок проведения президентских выборов в Польше, назначенных на 10 мая 2020 года, может быть перенесён из-за эпидемии, хотя польским законодательством такое не предусмотрено. Об этом в эфире радио RMF FM заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«В действующем законодательном порядке нет предпосылок для того, чтобы перенести президентские выборы. В то время как проблемы есть, и действительно, ситуация через неделю, две недели может измениться», — передаёт слова чиновника «Польское радио».

По словам Дворчика, правительство будет следить за тем, как развивается ситуация с эпидемией.

«Если наступят обстоятельства, которые предусмотрены законодательством для введения чрезвычайного положения, то действительно тогда такое положение будет введено и выборы будут перенесены. Пока таких предпосылок нет, в нынешнем правовом порядке нет оснований для того, чтобы перенести срок выборов», — сказал он.

Отвечая на вопрос о дополнительных местных выборах, запланированных в некоторых муниципалитетах на ближайшее воскресенье, Дворчик заявил, что проведение такого голосования возможно.

«Здесь, конечно, должны соблюдаться особые меры безопасности — те, которые мы должны соблюдать каждый день, то есть соответствующие расстояния. Возможно, некоторые люди должны быть оснащены масками с hepa-фильтром, я говорю о сотрудниках, которые будут чаще всего контактировать с людьми. Это очень индивидуальные решения, которые должны принимать люди на месте. Трудно, чтобы из студии в Варшаве давали рецепты, как провести в небольшом муниципалитете дополнительные выборы в совет или на должности старосты», — добавил он.

Президентские выборы в Польше назначены на 10 мая 2020 года. Если понадобится второй тур выборов, он пройдёт 24 мая.

По состоянию на 18 марта в Польше выявлено 246 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом COVID-19, пять человек умерли. «Нулевой» пациент выздоровел и выписан из больницы.