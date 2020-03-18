Бишкек, , 12:57 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии учредила городской экономический штаб, задача которого заключается в разработке мер по минимизации негативных последствий от пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского муниципалитета.

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Городской штаб будет постоянно отслеживать социально-экономическую ситуацию в Бишкеке, ежедневно анализировать цены на социально значимые продовольственные товары и их запасы.

В состав экономического штаба вошли первый вице-мэр Алмаз Бакетаев, замдиректора департамента экономики и инвестиций Сато Караш, представители руководства аппарата мэрии, районных администраций, городского управления министерства финансов, правоохранительных органов, финансовой полиции, а также эксперты-экономисты и финансисты.

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