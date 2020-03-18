Барнаул, , 12:57 — REGNUM С сегодняшнего дня, 18 марта, алтайские единороссы заявили о временном прекращении работы с гражданами и переходе на удалённый режим. Как сказано в официальном сообщении партии, такое решение принято в соответствии с поручением секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака. О сроках окончания работы по «удалёнке» на сообщается, но как пояснил лидер алтайских единороссов Борис Трофимов, эти меры носят временный характер.

«Сотрудники приемной продолжат работу, обращения граждан будут приниматься по телефону, а также на электронную почту», — заявил Трофимов. По его словам, письменное обращение можно оставить также в специальной папке, находящейся в холле региональной общественной приемной «Единой России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в России и других странах предпринимаются различные профилактические меры, в том числе, переход на удалённый режим работы. Напомним, в Алтайском крае ни одного случая заражения не зарегистрировано.