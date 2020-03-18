Варшава, , 12:57 — REGNUM По неофициальной информации, более полутора миллионов избирателей подписались за выдвижение Анджея Дуды на выборы президента Польши, которые пройдут 10 мая 2020 года. Как заявил глава исполнительного комитета правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) Кшиштоф Соболевский, в четверг подписи будут поданы в Государственную избирательную комиссию.

«Мы планировали собирать подписи до последнего возможного срока, но из-за эпидемии коронавируса нам пришлось это прекратить. Тем не менее это сработало. Мы собрали гораздо больше подписей, чем требуется», — приводит слова политика «Польское радио».

На вопрос о том, сколько точно собрано подписей за переизбрание Дуды на пост президента, Соболевский предложил дождаться 19 марта, когда будут предоставлены официальные данные.

Ранее партия ПиС обещала, что в этот раз за выдвижение их кандидата в президенты будет собрано больше голосов, чем на прошлых выборах. Пять лет назад, когда Дуда был избран президентом, за выдвижение его кандидатуры было подано полтора миллиона подписей.

Если информация о том, что партии в этот раз удалось собрать 1,5 млн подписей подтвердится, это означает, что то же количество подписей собрано за меньший срок.

Согласно польскому законодательству, для выдвижения кандидатуры на президентские выборы претендент должен собрать 100 тысяч подписей. У кандидатов на это есть время до 26 марта. Выборы состоятся 10 мая, в случае необходимости второго тура выборов, он пройдёт 24 мая.