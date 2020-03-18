Сеул, , 12:56 — REGNUM По мере распространения коронавируса нового типа по миру все больше стран закрывают свои границы и вводят запреты на въезд иностранцев.

На 18 марта 93 страны мира ввели запрет на въезд иностранцев, посещавших Южную Корею. Тридцать девять стран, включая Перу, Чили, Аргентину, Эквадор, Канаду, Польшу, Францию, Данию и Россию, ограничили въезд иностранцам вне зависимости от гражданства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что за одни сутки число стран, запрещающих въезд на территорию, пополнилось пятнадцатью государствами. Кроме того, растёт число случаев, когда граждане Южной Кореи, не могут вернуться на родину по причине закрытия границ.

Напомним, около 150 южнокорейских туристов не могут покинуть Перу из-за полного закрытия границы. В настоящее время представители МИД Южной Кореи ведут переговоры по данному вопросу с местными властями.

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Схожая ситуация наблюдается и на Филиппинах. В частности на острове Лусон, где более 50 тыс. южнокорейцев не могут вернуться на родину из-за нехватки рейсов.

В связи с пандемией правительство Южной Кореи рассматривает возможность повышения уровня опасности при поездках по всему миру до «синего».

Напомним, что в Южной Корее существует четыре типа уровня опасности: «синий» — призыв проявить осторожность, «жёлтый» — рекомендация о воздержании от поездки, «красный» — призыв покинуть страны, «черный» — запрет на посещение.