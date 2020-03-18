Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект о штрафах за торговлю фальсифицированными лекарствами и БАДами через интернет и СМИ Госдума приняла во втором, основном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Нормы принимаются на фоне распространения коронавируса.

Поправки принимаются в Уголовной кодекс и КоАП. Вводится новое наказание за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Караться будет совершение этого преступления с использованием СМИ или интернета.

Максимальное наказание предполагает штраф в размере до 3 млн рублей и лишение свободы на срок до восьми лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Госдума во втором чтении 18 марта приняла законопроект, разрешающий интернет-аптекам дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

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